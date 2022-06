Découverte et dégustation de confitures artisanales Congénies Congénies, 1 juin 2022, CongéniesCongénies.

2022-06-01 – 2022-12-11

Confiturier depuis plusieurs années dans le Gard, proche de Nîmes, j’apporte une grande importance au respect de la tradition artisanale. Je réalise à la main (les miennes!) toutes mes confitures, cuites dans des chaudrons de cuivre par petites quantités, délicatement remuées à la cuillère en bois de hêtre, afin d’élaborer un produit de qualité qui respecte le plus possible le vrai goût des fruits et leur l’intensité. Les ingrédients : uniquement des fruits sélectionnés avec soin, du sucre de canne, du jus et pectine de citron, aucun conservateur, ni colorant ; permettant ainsi d’obtenir des confitures haut de gamme que l’on retrouvera sur les étagères des épiceries fines de nos régions ou à la table de quelques bons hôtels et restaurants. L’univers des confitures « maison » a toujours fait partie de ma vie. Petit garçon déjà, j’adorais mettre les doigts dans les pots de confiture pour découvrir les dernières recettes de mamie et de maman dont l’inspiration n’avait pas de limite ! C’est probablement de ces souvenirs de plaisirs gustatifs intenses que me vient cette irrésistible envie de créer mes confitures.Aujourd’hui artisan confiturier, je partage mes journées entre mon atelier de fabrication et la garrigue juste derrière, source d’inspiration et de cueillette ! A la maison, pour transmettre la tradition, tout le monde goûte, donne son avis et apporte ses idées. La Cuillère Gourmande ne serait pas aussi gourmande sans ces moments de partage en famille.Fier de mon statut d’artisan, j’ai rejoint le Collège Culinaire de France et participé à la création de la Fédération des Artisans Confituriers de France, auprès de qui je suis un membre actifDélicates associations de fruits, fruits exotiques, fruits locaux et de saison, voyages des épices, ivresse des spiritueux, arômes de fleurs et pâtissiers, saveurs salées… j’apprécie l’immense champ de créativité que permet la composition d’une nouvelle confiture ! Toujours dans le respect du fruit, j’essaie chaque jour d’apporter ma créativité à La Cuillère Gourmande, pour que chaque dégustation soit l’occasion de surprendre les palais et d’exalter une émotion.Découvrez https://www.lacuilleregourmande.fr/collection-confitures-artisanales »>les sept collections et https://www.lacuilleregourmande.fr/coffrets-confiture-artisanale »>les coffrets de la Cuillère Gourmande des plus classiques aux plus originales, et voyagez au gré de vos envies. Descriptif de la visite: AccueilPrésentation visite et échanges avec l’artisanDégustationLe client repart avec un coffret d’échantillon de 3 pots de confitures Tarif : 10 € Durée : 1 heuresDates : >09 juillet à 17h >16 juillet à 17h >23 juillet à 17h30>30 juillet à 17h>27 aout à 17h>3 sept à 17h30>17 sept à 17h>01 oct à 17h30>15 oct à 17h>05 nov à 17h>26 nov à 17h>10 déc à 17h30Nombre minimum -maximum de participant : 5 à 10 Type de public : Age minimum: pas d’âge minimum Renseignements: Fontvielle Frédéric Nom : La Cuillère GourmandeAdresse : Des Fruits Dans La Garrigue 10 avenue du Midi 30111 CongéniesTéléphone : 04 68 82 95 91Email : contact@lacuilleregourmande.fr

