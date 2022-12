Découverte et dégustation – AGM Artisan Chocolatier Saint-Amour Saint-Amour Catégories d’évènement: Jura

2022-12-17 – 2022-12-17

Jura Découverte et dégustation des créations d’AGM Artisan-chocolatiers. Aurélie vous propose de découvrir ces merveilleuses douceurs au magasin O pré de Chez vous. Chocolats et pralinés, meringues craquantes, caramels, pâtes de fruits, nougats, … préparez les fêtes de fin d’année ou tout simplement succombez à la tentation !! Vente et commandes. agmartisanchocolatier@gmail.com https://agmartisanchocolatier.fr/ Magasin de producteurs O pré de chez vous 1 Lieu-dit Aux Verrières Saint-Amour

