2021-08-16 – 2021-08-16

Locquirec Finistère Locquirec Venez partager avec Tounn, guide nature diplômée d’état, un agréable moment en bord de mer « A la découverte des Algues ». Découvrez les rôles et les secrets insoupçonnés des végétaux marins, apprenez à les identifier et à les cueillir, familiarisez-vous à de nouvelles saveurs et poursuivez l’aventure par un atelier cuisine. Sortie de 2h sur l’estran et 3h30 en tout avec l’atelier cuisine.

Tarifs : 10 € la sortie algues et 30 € la sortie algues + atelier cuisine

Venez partager avec Tounn, guide nature diplômée d'état, un agréable moment en bord de mer « A la découverte des Algues ». Découvrez les rôles et les secrets insoupçonnés des végétaux marins, apprenez à les identifier et à les cueillir, familiarisez-vous à de nouvelles saveurs et poursuivez l'aventure par un atelier cuisine. Sortie de 2h sur l'estran et 3h30 en tout avec l'atelier cuisine.

Tarifs : 10 € la sortie algues et 30 € la sortie algues + atelier cuisine

1/2 tarif pour les moins de 11 ans. Se munir de chaussures qui vont dans l'eau, d'un seau et d'une paire de ciseaux.

Tarifs : 10 € la sortie algues et 30 € la sortie algues + atelier cuisine

1/2 tarif pour les moins de 11 ans. Se munir de chaussures qui vont dans l'eau, d'un seau et d'une paire de ciseaux.

