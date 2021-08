Trédrez-Locquémeau Trédrez-Locquémeau Côtes-d'Armor, Trédrez-Locquémeau Découverte et cuisine aux algues Trédrez-Locquémeau Trédrez-Locquémeau Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Trédrez-Locquémeau

Découverte et cuisine aux algues Trédrez-Locquémeau, 10 octobre 2021, Trédrez-Locquémeau. Découverte et cuisine aux algues 2021-10-10 – 2021-10-10

Trédrez-Locquémeau Côtes d’Armor Trédrez-Locquémeau Esprit Littor’Algues : dans le plus grand respect de la nature, reconnaître, cueillir et cuisiner les algues. Tounn vous révèle les secrets des algues et des plantes du bord de mer. Après la cueillette, à vos tabliers !

Sortie de 2h et atelier cuisine 1h30. Esprit Littor’Algues : dans le plus grand respect de la nature, reconnaître, cueillir et cuisiner les algues. Tounn vous révèle les secrets des algues et des plantes du bord de mer. Après la cueillette, à vos tabliers !

Sortie de 2h et atelier cuisine 1h30. dernière mise à jour : 2021-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Trédrez-Locquémeau Autres Lieu Trédrez-Locquémeau Adresse Ville Trédrez-Locquémeau lieuville 48.72484#-3.58277