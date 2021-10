Arcachon Association au moulleau avec Vincent de Paul 33 120 arcachon Arcachon, Gironde Découverte et connaissance du milieu marin Association au moulleau avec Vincent de Paul 33 120 arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Séjour du 25 au 29 octobre 2021 au moulleau bassin d’arcachon, départ avec 16 enfants de 8 à 12 ans et trois accompagnateurs, séjour pour gagner en autonomie, découverte du nouveau milieu avec des copains expériences sorties et balades compléteront ce séjour

de 50 euros à 80 euros suivant coefficient familial

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale. Association au moulleau avec Vincent de Paul 33 120 arcachon 160 boulevard de la côte d’argent Arcachon Pereire Gironde

