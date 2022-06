Découverte et connaissance des ânes Muhlbach-sur-Bruche Muhlbach-sur-Bruche Catégories d’évènement: Bas-Rhin

2022-09-05 14:00:00 – 2022-12-21 16:00:00

Découverte et connaissance des ânes
11 rue de Grendelbruch Muhlbach-sur-Bruche

Cette activité a pour but, de façon ludique, d'aller à la rencontre de nos ânes, de les découvrir, d'apprendre à les guider, de passer un bon moment avec des copains, encadrés par les bénévoles de l'asinerie. Cette activité s'adresse aux enfants de 7 à 12 ans.

+33 6 01 25 57 94

