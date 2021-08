st loup lamairé St loup lamairé Deux-Sèvres, st loup lamairé Découverte et animations d’une petite cité de caractère St loup lamairé st loup lamairé Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

### À Saint-Loup-Lamairé, les patrimoines Lupéen et Lamairéen se révèlent. **À Saint-Loup-sur-Thouet :** Venez visitez librement l’église Notre-Dame, la maison familiale de Théophane Vénard, la maison du Parquet, le chemin de croix et la chapelle de Crémille ouverte exceptionnellement pour l’occasion. **À Lamairé :** Soyez surpris par un décor décalé, haut en couleur, qui s’invitent dans les jardins et sur les maisons. Ce décor a été fabriqué par les habitants et les habitantes pour l’occasion ! Des plasticiens, peintres, artisans d’art et musiciens animeront la journée. Pour les curieux, à travers un trajet commenté par un passioné, partez à la découverte de l’histoire des maisons nobles de la commune. _Rendez-vous devant l’église à 15h._ Enfin, la isite du logis et du Kiosque de la Girardière se fera sur entrée libre. À Saint-Loup-Lamairé, les patrimoines Lupéen et Lamairéen se révèlent. St loup lamairé 79600 st loup lamairé Deux-Sèvres

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

