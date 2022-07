Découverte ESTRAN à RIEC/BELON Riec-sur-Bélon Riec-sur-Bélon Catégories d’évènement: Finistère

Riec-sur-Bélon

Découverte ESTRAN à RIEC/BELON Riec-sur-Bélon, 17 juillet 2022, Riec-sur-Bélon. Découverte ESTRAN à RIEC/BELON

Plage de Questelan Questelan Riec-sur-Bélon Finistère Questelan Plage de Questelan

2022-07-17 13:30:00 – 2022-07-17 15:00:00

Questelan Plage de Questelan

Riec-sur-Bélon

Finistère Riec-sur-Bélon Avec « Rivières et Bocage », sortie à marée basse, sur la plage de Questélan, à Riec. Découverte de l’herbier et de la faune marine. Chaussures d’eau ou bottes conseillées.

Animation gratuite. Avec « Rivières et Bocage », sortie à marée basse, sur la plage de Questélan, à Riec. Découverte de l’herbier et de la faune marine. Chaussures d’eau ou bottes conseillées.

Animation gratuite. Questelan Plage de Questelan Riec-sur-Bélon

dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Riec-sur-Bélon Autres Lieu Riec-sur-Bélon Adresse Riec-sur-Bélon Finistère Questelan Plage de Questelan Ville Riec-sur-Bélon lieuville Questelan Plage de Questelan Riec-sur-Bélon Departement Finistère

Riec-sur-Bélon Riec-sur-Bélon Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/riec-sur-belon/

Découverte ESTRAN à RIEC/BELON Riec-sur-Bélon 2022-07-17 was last modified: by Découverte ESTRAN à RIEC/BELON Riec-sur-Bélon Riec-sur-Bélon 17 juillet 2022 Plage de Questelan Questelan Riec-sur-Bélon Finistère

Riec-sur-Bélon Finistère