Portes-lès-Valence Drôme Les médiathèques de l’agglomération organisent un tournoi de jeu vidéo en mode coopératif. Cette année, c’est le retour du très explosif : Keep talking and nobody explodes. Dans ce jeu vidéo pas comme les autres, on désamorce une bombe en faisant équipe. mediatheque.portes-les-valence@valenceromansagglo.fr +33 4 75 57 40 65 https://mediatheques.valenceromansagglo.fr/ Centre Louis Aragon 1 rue Louis Aragon Portes-lès-Valence

