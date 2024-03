DÉCOUVERTE ENFANT DE L’ÉQUITATION D’EXTÉRIEUR ET INITIATION TOPOGRAPHIE Chein-Dessus, lundi 8 avril 2024.

DÉCOUVERTE ENFANT DE L’ÉQUITATION D’EXTÉRIEUR ET INITIATION TOPOGRAPHIE Chein-Dessus Haute-Garonne

Proposer une journée de découverte de l’équitation à vos enfants, vos petits enfants… pour découvrir cette activité autrement c’est possible au côté d’Isabelle diplômée et passionnée d’équitation.

Réservation auprès de l’Office de tourisme Cagire Garonne Salat.

Une journée pour découvrir l’équitation autrement. Au côté d’Isabelle diplômée et passionnée d’équitation vous allez découvrir les différentes techniques d’équitation en extérieur (parcours de trec, mountain trail), mais aussi l’apprentissage de la lecture de cartes. C’est à dos de cheval que vous partirez en balade à la découverte du Piémont Pyrénéen et de la vallée de l’Arbas.

A partir de 12 ans (jusqu’à 15/16ans). Niveau de pratique galop 2 et plus. Pique-nique et gourde d’eau non fournis à prévoir. 5555 55 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-08 09:30:00

fin : 2024-04-08 17:00:00

CENTRE ÉQUESTRE CAVALCAGIRE

Chein-Dessus 31160 Haute-Garonne Occitanie

L’événement DÉCOUVERTE ENFANT DE L’ÉQUITATION D’EXTÉRIEUR ET INITIATION TOPOGRAPHIE Chein-Dessus a été mis à jour le 2024-03-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE