Trémouilles CONCERT « I Trio » Découverte en Pays de Salars Trémouilles, 16 juillet 2023, Trémouilles. Trémouilles,Aveyron 17h30 (Eglise de St Georges) CONCERT de l’ensemble I TRIO, vocal, violon, violoncelle, flûte. Informations 06 76 69 57 23..

Découverte en Pays de Salars

Trémouilles 12290 Aveyron Occitanie



5:30pm (Eglise de St Georges) CONCERT by ensemble I TRIO, vocal, violin, cello, flute. Information 06 76 69 57 23. 17h30 (Eglise de St Georges) CONCIERTO del conjunto I TRIO, vocal, violín, violonchelo, flauta. Información 06 76 69 57 23. 17.30 Uhr (Kirche von St Georges) KONZERT des Ensembles I TRIO, Vokal, Violine, Cello, Flöte. Informationen 06 76 69 57 23.

