Découverte en Madiran Route de Madiran Crouseilles, samedi 9 mars 2024.

Pyrénées-Atlantiques

Laissez-vous emporter par l’histoire de notre coopérative et découvrez nos terroirs et nos chais accompagnés de notre œnologue.

Le Château de Crouseilles vous propose une visite des installations de la Cave coopérative produisant du Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh, son vignoble, son terroir, la cave et les chais de vinification et d’élevage, et vous emmène partager l’essentiel de leur histoire, de leur passion. Découverte des 7 Folies, dégustation à la barrique et accords mets & vins. 25 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 09:30:00

fin : 2024-03-09

Route de Madiran

64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

