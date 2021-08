Grez-sur-Loing Cimetière de Grez-sur-Loing Grez-sur-Loing, Seine-et-Marne Découverte en ligne du village de Grez-sur-Loing Cimetière de Grez-sur-Loing Grez-sur-Loing Catégories d’évènement: Grez-sur-Loing

Seine-et-Marne

Découverte en ligne du village de Grez-sur-Loing Cimetière de Grez-sur-Loing, 18 septembre 2021, Grez-sur-Loing. Découverte en ligne du village de Grez-sur-Loing

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Cimetière de Grez-sur-Loing Entrèe libre

A la découverte du village de Grez-sur-Loing via l’application mobile Explorama (partenaire numérique de ces Journées européennes du patrimoine 2021) à télécharger sur son Smartphone Cimetière de Grez-sur-Loing Rue Wilson 77880 Grez-sur-Loing Grez-sur-Loing Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T08:00:00 2021-09-18T23:59:00;2021-09-19T08:00:00 2021-09-19T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Grez-sur-Loing, Seine-et-Marne Autres Lieu Cimetière de Grez-sur-Loing Adresse Rue Wilson 77880 Grez-sur-Loing Ville Grez-sur-Loing lieuville Cimetière de Grez-sur-Loing Grez-sur-Loing