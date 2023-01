DÉCOUVERTE EN FORÊT Saint-Mars-de-Coutais Saint-Mars-de-Coutais Saint-Mars-de-Coutais Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Mars-de-Coutais

DÉCOUVERTE EN FORÊT Saint-Mars-de-Coutais, 19 mars 2023, Saint-Mars-de-Coutais Saint-Mars-de-Coutais. DÉCOUVERTE EN FORÊT Saint-Mars-de-Coutais Loire-Atlantique

2023-03-19 – 2023-03-19 Saint-Mars-de-Coutais

Loire-Atlantique Saint-Mars-de-Coutais EUR Célébré chaque année en mars, la journée internationale des forêts est l’occasion de découvrir toute la diversité faunistique de ce grand écosystème. Venez vous immigrer au cœur de cette biodiversité. contact.faunalis@gmail.com https://www.faunalis.com/ Saint-Mars-de-Coutais

dernière mise à jour : 2023-01-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Saint-Mars-de-Coutais Autres Lieu Saint-Mars-de-Coutais Adresse Saint-Mars-de-Coutais Loire-Atlantique Ville Saint-Mars-de-Coutais Saint-Mars-de-Coutais lieuville Saint-Mars-de-Coutais Departement Loire-Atlantique

DÉCOUVERTE EN FORÊT Saint-Mars-de-Coutais 2023-03-19 was last modified: by DÉCOUVERTE EN FORÊT Saint-Mars-de-Coutais Saint-Mars-de-Coutais 19 mars 2023 Loire-Atlantique Saint-Mars-de-Coutais Saint-Mars-de-Coutais Loire-Atlantique

Saint-Mars-de-Coutais Saint-Mars-de-Coutais Loire-Atlantique