Découverte en famille du village de Talmont-sur-Gironde Rue des Écoles Talmont-sur-Gironde, mardi 9 juillet 2024.

Au départ du musée de Talmont les familles partent à la découverte de village en suivant un jeu d’énigme . Le village et ses lieux insolites n’auront plus de secrets pour petits et grands qui auront su résoudre les énigmes.

4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-09 15:00:00

fin : 2024-08-27 16:30:00

Talmont-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@royanatlantique.fr

