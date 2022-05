Découverte en famille du Laboratoire de Merlin Espace des sciences,Les Champs Libres Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Découverte en famille du Laboratoire de Merlin Espace des sciences,Les Champs Libres, 8 juin 2022, Rennes. Découverte en famille du Laboratoire de Merlin

Espace des sciences, Les Champs Libres, le mercredi 8 juin à 14:00

Idéal en famille, le Laboratoire de Merlin invite à découvrir de multiples phénomènes scientifiques par le jeu. Un panel de manipulations interactives est à disposition pour tester librement ses connaissances.

Plein tarif : 4 € Tarif réduit : 3 € Gratuit pour les moins de 5 ans accompagnés

Amplifiée et interprétée en LSF Espace des sciences,Les Champs Libres 10 cours des Alliés, 35000 Rennes Rennes Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-08T14:00:00 2022-06-08T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Espace des sciences,Les Champs Libres Adresse 10 cours des Alliés, 35000 Rennes Ville Rennes lieuville Espace des sciences,Les Champs Libres Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Espace des sciences,Les Champs Libres Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Découverte en famille du Laboratoire de Merlin Espace des sciences,Les Champs Libres 2022-06-08 was last modified: by Découverte en famille du Laboratoire de Merlin Espace des sciences,Les Champs Libres Espace des sciences,Les Champs Libres 8 juin 2022 espace des sciences Les Champs Libres Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine