Découverte en famille de la Réserve Naturelle Régionale Marais de la Vacherie Réserve naturelle régionale du Marais de la Vacherie Champagné-les-Marais Catégories d’évènement: Champagné-les-Marais

Vendée

Découverte en famille de la Réserve Naturelle Régionale Marais de la Vacherie Réserve naturelle régionale du Marais de la Vacherie, 11 mai 2022, Champagné-les-Marais. Découverte en famille de la Réserve Naturelle Régionale Marais de la Vacherie

Réserve naturelle régionale du Marais de la Vacherie, le mercredi 11 mai à 15:00

Accompagnés d’un animateur de la LPO Vendée, venez découvrir en famille la Réserve Naturelle Régionale Marais de la Vacherie et ses oiseaux nicheurs (Barge à queue noire, Cigogne blanche, Vanneau huppé…) Sortie proposée en partenariat avec la Réserve Naturelle Régionale Marais de la Vacherie, la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral et le Parc Naturel Régional du Marais Poitevin

Gratuit, inscription obligatoire, places limitées

LPO Vendée – Pays de la Loire Grandeur Nature Réserve naturelle régionale du Marais de la Vacherie 85450 CHAMPAGNÉ-LES-MARAIS. Champagné-les-Marais Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-11T15:00:00 2022-05-11T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Champagné-les-Marais, Vendée Autres Lieu Réserve naturelle régionale du Marais de la Vacherie Adresse 85450 CHAMPAGNÉ-LES-MARAIS. Ville Champagné-les-Marais lieuville Réserve naturelle régionale du Marais de la Vacherie Champagné-les-Marais Departement Vendée

Réserve naturelle régionale du Marais de la Vacherie Champagné-les-Marais Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/champagne-les-marais/

Découverte en famille de la Réserve Naturelle Régionale Marais de la Vacherie Réserve naturelle régionale du Marais de la Vacherie 2022-05-11 was last modified: by Découverte en famille de la Réserve Naturelle Régionale Marais de la Vacherie Réserve naturelle régionale du Marais de la Vacherie Réserve naturelle régionale du Marais de la Vacherie 11 mai 2022 Champagné-les-Marais Réserve naturelle régionale du Marais de la Vacherie Champagné-les-Marais

Champagné-les-Marais Vendée