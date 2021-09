Découverte en autonomie des jardins à la Française et du parcours PréhistoZen Château de la Roche Courbon, 18 septembre 2021, Saint-Porchaire.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de la Roche Courbon

### Découvrez les jardins à la Française et apprenez-en plus sur l’histoire de leur restauration, visitez le parcours PréhistoZen et le musée de Préhistoire. Avec le parcours PréhistoZen, vous découvrirez un site préhistorique habité il y a 50 000 ans : camps reconstitués, parcours botanique, grottes… Vous aurez accès aux différentes collections présentées dans le Musée de Préhistoire, installé dans le donjon du château. Deux hectares de jardins à la française avec une sauvegarde exceptionnelle puiqu’une partie de ces jardins est installée sur pilotis : présentation de ces travaux avec l’exposition sur leur histoire, dans les salles voûtées.

8,50 € pour un adulte et 6 € pour les enfants de 6 à 14 ans. Présentation du pass sanitaire obligatoire et port du masque dans le musée et les salles voûtées.

Château de la Roche Courbon La Roche Courbon, 17250 Saint-Porchaire Saint-Porchaire Charente-Maritime



