Saint-Georges-Buttavent Mayenne Saint-Georges-Buttavent Ce site labellisé « Sur le chemin de la nature… » en 2021 offre une belle zone humide et une mare aménagée à découvrir. Gestion de la zone humide et amphibiens seront à l’honneur ! Inscription obligatoire.

Chaussures de marche conseillées. Sortie proposée par Mayenne Nature Environnement. +33 6 43 34 44 81 Ce site labellisé « Sur le chemin de la nature… » en 2021 offre une belle zone humide et une mare aménagée à découvrir. Gestion de la zone humide et amphibiens seront à l’honneur ! Inscription obligatoire.

