Prendre le temps et flaner au milieu de la vie sauvage… Les panonceaux disposés sur le parcours découverte, vous indiqueront les plantes sauvages comestibles et médicinales sur le chemin. Profitez de cette promenade pour en faire un temps d’observation de la faune sauvage : oiseaux, insectes, empreintes, …

Entrée libre aux horaires indiqués. Une enveloppe sera à disposition pour soutenir l’association.

Nous proposons une promenade au milieu d’une zone humide laissée en libre évolution. Le Marais Fertile La Ribaudais, 22830, Plouasne Plouasne La ribaudais Côtes-d’Armor

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T17:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T17:00:00

