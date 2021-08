Villers-sous-Châtillon Maison de champagne Roger-Constant Lemaire Marne, VILLERS SOUS CHATILLON Découverte d’une viticulture raisonnée en champagne Maison de champagne Roger-Constant Lemaire Villers-sous-Châtillon Catégories d’évènement: Marne

VILLERS SOUS CHATILLON

Découverte d’une viticulture raisonnée en champagne Maison de champagne Roger-Constant Lemaire, 17 septembre 2021, Villers-sous-Châtillon. Découverte d’une viticulture raisonnée en champagne

du vendredi 17 septembre au samedi 18 septembre à Maison de champagne Roger-Constant Lemaire Visite : gratuit. dégustation : 10€/personne (4 cuvées). Sur inscription. Visites guidées : 2 visites le matin (10h et 11h) et 4 visites l’après-midi (14h, 15h, 16h, 17h).

La Maison Roger-Constant Lemaire propose une visite guidée de la cuverie et de la cave pour une explication de la production de notre champagne en viticulture raisonnée. Maison de champagne Roger-Constant Lemaire Bourg, 51700 Villers-sous-Châtillon Villers-sous-Châtillon Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T11:00:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T17:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Marne, VILLERS SOUS CHATILLON Autres Lieu Maison de champagne Roger-Constant Lemaire Adresse Bourg, 51700 Villers-sous-Châtillon Ville Villers-sous-Châtillon lieuville Maison de champagne Roger-Constant Lemaire Villers-sous-Châtillon