Découverte d'une vallée humide des Vosges du Nord

La Petite-Pierre, Bas-Rhin
8 mai 2021, 14:00:00
0 EUR

Les Vosges du Nord sont parcourues de vallons humides. Au fond de l'un de ces vallons en site Natura 2000, vous découvrirez la variété des niches écologiques. Les ruisseaux non pollués sont des réservoirs de biodiversité, de faune et de flore rares à préserver.

Réservation obligatoire tant que les mesures anti-covid sont activées

Contact: +33 6 75 09 71 46

