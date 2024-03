Découverte d’une tourbière au printemps Doville, mercredi 24 avril 2024.

Découverte d’une tourbière au printemps Doville Manche

Accompagné par l’animateur de la Réserve naturelle nationale de la Sangsurière et de l’Adriennerie, découvrez l’une des plus grandes tourbières de France au printemps.

Accompagné par l’animateur de la Réserve naturelle nationale de la Sangsurière et de l’Adriennerie, découvrez l’une des plus grandes tourbières de France au printemps. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 15:00:00

fin : 2024-04-24 17:00:00

Réserve Naturelle Nationale de la Sangsurière et de l’Adriennerie

Doville 50250 Manche Normandie accueil@parc-cotentin-bessin.fr

L’événement Découverte d’une tourbière au printemps Doville a été mis à jour le 2024-03-04 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin