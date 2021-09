Bordeaux Station d'épuration Louis Fargue Bordeaux, Gironde Découverte d’une station d’épuration à Bordeaux Station d’épuration Louis Fargue Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

### Comment gère t’on les eaux usées et les eaux pluviales, dans une agglomération de la taille de Bordeaux ? Comment intégrer une station d’épuration dans un projet d’urbanisme global : traitement de l’eau, traitement des boues, traitement de l’air, valorisation énergétique et environnementale ? Venez découvrir ce joyau de technologie au coeur d’un quartier en pleine mutation !

Gratuit. Réservation obligatoire.

Station d'épuration Louis Fargue 88 cours Louis Fargue, 33300 Bordeaux Bordeaux Chartrons Gironde

