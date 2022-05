Découverte d’une plante sauvage du jardin et utilisation

Découverte d’une plante sauvage du jardin et utilisation, 18 juin 2022, . Découverte d’une plante sauvage du jardin et utilisation

2022-06-18 09:00:00 – 2022-06-18 17:00:00 EUR Nos jardins ou nos espaces “sauvages” sont souvent beaucoup plus riches que ce que nous imaginons. La nature met à notre disposition des plantes aux vertus et utilisations multiples. Une même plante peut s’avérer intéressante d’un point de vue médicinal, cosmétique, culinaire ou encore tinctorial. La liste n’est pas exhaustive.

Chaque journée proposée nous permettra de découvrir une plante, d’apprendre à la reconnaître dans la nature, de découvrir ses propriétés, de la goûter, de fabriquer une huile ou un baume.

Repas tiré du sac. Nos jardins ou nos espaces “sauvages” sont souvent beaucoup plus riches que ce que nous imaginons. La nature met à notre disposition des plantes aux vertus et utilisations multiples. Une même plante peut s’avérer intéressante d’un point de vue médicinal, cosmétique, culinaire ou encore tinctorial. La liste n’est pas exhaustive.

Chaque journée proposée nous permettra de découvrir une plante, d’apprendre à la reconnaître dans la nature, de découvrir ses propriétés, de la goûter, de fabriquer une huile ou un baume.

Repas tiré du sac. dernière mise à jour : 2022-04-09 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville