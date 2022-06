Découverte d’une palombière et de l’arbre d’or… le gemmage

Découverte d'une palombière et de l'arbre d'or… le gemmage



2022-08-18 – 2022-08-18 A BELIN-BÉLIET : Découverte d’une palombière et de l’arbre d’or … le gemmage Une palombière c’est une longue cabane au sol, faite de fougère et de branchage ou nacelle rustique de bruyère tressée reposant sur quatre pieds. La palombière n’est pas, comme on pourrait le croire, un nid à palombes. Il s’agit dans les Landes girondines, d’une tour de guet pour chasseurs scrutant le passage des migrateurs.

Le gemmage c’est une opération consistant à blesser un pin pour qu’il sécrète de la résine. Le gemmeur ou résinier est celui qui pratique cette opération et récolte la résine. Visite patrimoniale à pied. Gratuite.

Ouverte à tous, dès 7 ans.

Durée de la visite : environ 2h

