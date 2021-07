Les Eyzies Grotte des Combarelles Dordogne, Les Eyzies Découverte d’une grotte ornée du Paléolithique Grotte des Combarelles Les Eyzies Catégories d’évènement: Dordogne

Les Eyzies

Découverte d’une grotte ornée du Paléolithique Grotte des Combarelles, 19 septembre 2021, Les Eyzies. Découverte d’une grotte ornée du Paléolithique

le dimanche 19 septembre à Grotte des Combarelles

### Prenez part à la découverte commentée de ce haut lieu de la culture magdalénienne. Pour des raisons de conservation, le nombre de visiteurs admis quotidiennement est très limité. Nous vous conseillons de réserver en ligne le plust tôt possible.

Gratuit. Réservation obligatoire.

Prenez part à la découverte commentée de ce haut lieu de la culture magdalénienne. Grotte des Combarelles Grotte des Combarelles, 24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil Les Eyzies Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Les Eyzies Autres Lieu Grotte des Combarelles Adresse Grotte des Combarelles, 24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil Ville Les Eyzies lieuville Grotte des Combarelles Les Eyzies