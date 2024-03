DÉCOUVERTE D’UNE FORÊT DE L’HÉRAULT Saint-Clément-de-Rivière, dimanche 9 juin 2024.

Dimanche 9 juin de 9h à 13h

Forêt domaniale du Pic St Loup Viols-en-Laval

Découverte de la forêt domaniale du Pic St Loup et présentation des métiers de l’ONF prise en compte du changement climatique dans la gestion forestière. Préservation de la biodiversité, de l’équilibre forêt/gibier…

Avec l’Office National des Forêts, à partir de 7 ans

Coordonné des animateurs (à utiliser uniquement le jour de l’animation) 06-20-37-12-72

Infos complémentaires rdv sur le parking du bois de St Sauveur

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09 09:00:00

fin : 2024-06-09 13:00:00

Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie domainederestinclieres@herault.fr

