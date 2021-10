Découverte d’une ferme pédagogique Salles, 3 novembre 2021, Salles.

2021-11-03 10:00:00 – 2021-11-03 12:00:00

Salles Gironde

Gaelle vous invite dans sa ferme pédagogique pour que les plus petits se familiarisent avec les animaux, apprennent à les connaître, puissent les nourrir et les soigner. Une reconnexion avec la nature et le monde vivant.

En partenariat avec l’association Nature & Sens – Gaëlle Bertonèche

+33 5 56 88 30 11

nature & sens

Salles

