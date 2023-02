Découverte d’une ferme pédagogique Saint-Magne Saint-Magne Catégories d’Évènement: Gironde

Saint-Magne

Découverte d’une ferme pédagogique, 15 février 2023, Saint-Magne Saint-Magne. Découverte d’une ferme pédagogique Saint-Magne Gironde

2023-02-15 10:30:00 – 2023-02-15 Saint-Magne

Gironde Saint-Magne EUR 15 Gaëlle vous accueille pour vous faire découvrir sa ferme pédagogique. Selon le temps, et votre envie, une atelier créatif pourra être réalisé. Gaëlle vous accueille pour vous faire découvrir sa ferme pédagogique. Selon le temps, et votre envie, une atelier créatif pourra être réalisé. +33 6 62 25 36 64 Facebook

