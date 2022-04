Découverte d’une ferme à l’occasion de la fête des pères Saint-Aubin Saint-Aubin Catégories d’évènement: Landes

Saint-Aubin

Découverte d’une ferme à l’occasion de la fête des pères Saint-Aubin, 19 juin 2022, Saint-Aubin. Découverte d’une ferme à l’occasion de la fête des pères Saint-Aubin

2022-06-19 12:00:00 – 2022-06-19 15:00:00

Saint-Aubin Landes Saint-Aubin EUR 30 30 Venez découvrir notre ferme auberge dans le cadre de la fête des pères. De quoi passer un bon moment en famille ! Venez découvrir la ferme et manger le menu spécial fête des pères à la ferme auberge. De quoi passer un bon moment en famille ! Venez découvrir notre ferme auberge dans le cadre de la fête des pères. De quoi passer un bon moment en famille ! OT Terres de Chalosse

Saint-Aubin

dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Saint-Aubin Autres Lieu Saint-Aubin Adresse Ville Saint-Aubin lieuville Saint-Aubin Departement Landes

Saint-Aubin Saint-Aubin Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-aubin/

Découverte d’une ferme à l’occasion de la fête des pères Saint-Aubin 2022-06-19 was last modified: by Découverte d’une ferme à l’occasion de la fête des pères Saint-Aubin Saint-Aubin 19 juin 2022 Landes Saint-Aubin

Saint-Aubin Landes