Découverte d’une fantaisie de campagne : ouverture exceptionnelle, spécialement pour Rendez-vous aux jardins. Fantaisie de campagne Sermersheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Sermersheim

Découverte d’une fantaisie de campagne : ouverture exceptionnelle, spécialement pour Rendez-vous aux jardins. Fantaisie de campagne, 4 juin 2022, Sermersheim. Découverte d’une fantaisie de campagne : ouverture exceptionnelle, spécialement pour Rendez-vous aux jardins.

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Fantaisie de campagne Entrée libre. Chiens interdits.

Venez à la rencontre d’un couple de jardiniers heureux de partager sa longue expérience et son grand savoir-faire horticole. Fantaisie de campagne 6 rue des charpentiers 67230 Sermersheim Sermersheim Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Sermersheim Autres Lieu Fantaisie de campagne Adresse 6 rue des charpentiers 67230 Sermersheim Ville Sermersheim lieuville Fantaisie de campagne Sermersheim Departement Bas-Rhin

Fantaisie de campagne Sermersheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sermersheim/

Découverte d’une fantaisie de campagne : ouverture exceptionnelle, spécialement pour Rendez-vous aux jardins. Fantaisie de campagne 2022-06-04 was last modified: by Découverte d’une fantaisie de campagne : ouverture exceptionnelle, spécialement pour Rendez-vous aux jardins. Fantaisie de campagne Fantaisie de campagne 4 juin 2022 Fantaisie de campagne Sermersheim Sermersheim

Sermersheim Bas-Rhin