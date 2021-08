Champ-le-Duc Église de l'Assomption de Notre-Dame Champ-le-Duc, Vosges Découverte d’une église romane et concert d’orgue Église de l’Assomption de Notre-Dame Champ-le-Duc Catégories d’évènement: Champ-le-Duc

### Profitez de visite libre ou guidée pour découvrir l’église de l’Assomption de Notre-Dame, l’une des plus vénérables des Vosges. Assistez également à un concert. Programme : * Samedi 18 : visites libres de 10h à 12h et de 14h à 18h. * Samedi 18 : concert orgue et flûte traversière à 20h (payant) * Dimanche 19 : visites guidées de 10h à 12h et de 14h à 18h. Lors de la visite guidées, vous aurez accès à la visite du clocher

Gratuit. Visite guidée : dimanche de 10h à 12h et 14h à 18h, les groupes ne dépasseront pas 10 personnes, et la visite du clocher par groupe de 6 personnes maximum. Durée : 45 minutes.

Profitez de visite libre ou guidée pour découvrir l’église de l’Assomption de Notre-Dame, l’une des plus vénérables des Vosges. Assistez également à un concert. Église de l’Assomption de Notre-Dame 12 place de l’Église, 88600 Champ-le-Duc Champ-le-Duc Vosges

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

