Gratuit. Entrée libre.

Venez admirer l’un des plus anciens monuments de Neufchâteau et sa chapelle Wiriot, un chef d’oeuvre unique en Europe ! Église Saint-Christophe Rue de la Comédie, 88300 Neufchâteau Neufchâteau Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

