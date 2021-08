Marville Église Saint-Nicolas Marville, Meuse Découverte d’une église construite et modifiée sur plus de trois siècles ! Église Saint-Nicolas Marville Catégories d’évènement: Marville

Meuse

Découverte d’une église construite et modifiée sur plus de trois siècles ! Église Saint-Nicolas, 18 septembre 2021, Marville. Découverte d’une église construite et modifiée sur plus de trois siècles !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Nicolas

Déambulez dans la cité Renaissance de Marville et admirez les dentelles de pierres, les vitraux de Jacques Grüber et l’orgue ibérique de l’église Saint-Nicolas, construite du XIIIe au XVIe siècle.

Gratuit. Entrée libre.

Déambulez dans la cité Renaissance de Marville et admirez les dentelles de pierres, les vitraux de Jacques Grüber et l’orgue ibérique de l’église Saint-Nicolas, construite du XIIIe au XVIe siècle. Église Saint-Nicolas Place Saint-Benoit, 55600 Marville Marville Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Marville, Meuse Autres Lieu Église Saint-Nicolas Adresse Place Saint-Benoit, 55600 Marville Ville Marville lieuville Église Saint-Nicolas Marville