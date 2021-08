Niffer Écluse secondaire de Kembs Haut-Rhin, Niffer Découverte d’une écluse construite par Le Corbusier Écluse secondaire de Kembs Niffer Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Niffer

Découverte d’une écluse construite par Le Corbusier Écluse secondaire de Kembs, 18 septembre 2021, Niffer. Découverte d’une écluse construite par Le Corbusier

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Écluse secondaire de Kembs Gratuit. Sur inscription, 10 personnes maximum. Durée de la visite guidée : 1h.

Découvrez l’écluse de Kembs, une des rares commandes publiques françaises faites à l’architecte Le Corbusier et sa seule réalisation en Alsace. Écluse secondaire de Kembs 12 Rue de Schlierbach, 68680 Niffer Niffer Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Niffer Autres Lieu Écluse secondaire de Kembs Adresse 12 Rue de Schlierbach, 68680 Niffer Ville Niffer lieuville Écluse secondaire de Kembs Niffer