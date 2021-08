Saint-Germain-les-Belles Collégiale Saint-Germain-les-Belles Haute-Vienne, Saint-Germain-les-Belles Découverte d’une des plus anciennes églises fortifiées du département Collégiale Saint-Germain-les-Belles Saint-Germain-les-Belles Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Collégiale Saint-Germain-les-Belles, le dimanche 19 septembre à 15:00

### Mâchicoulis, meurtrières, chemin de ronde,… pas de doute, l’église de Saint-Germain-les-Belles construite à partir de 1376 est bien fortifiée ! Laissez-vous guider et découvrez la collégiale fortifiée du XIVe siècle. Vous aurez l’occasion de visiter le donjon extérieur, mais aussi l’intérieur de la collégiale avec sa salle capitulaire et sa salle des gardes. Les fortifications vous seront également ouvertes avec le chemin de ronde, le clocher et sa vue panoramique sur le village.

Gratuit. Sur inscription. Port du masque obligatoire.

Collégiale Saint-Germain-les-Belles Place de l'Église, 87380 Saint-Germain-les-Belles Saint-Germain-les-Belles Haute-Vienne

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:30:00

