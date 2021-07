Trizay Abbaye de Trizay Charente-Maritime, Trizay Découverte d’une des abbayes les plus énigmatiques de la Saintonge Abbaye de Trizay Trizay Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Trizay

Découverte d’une des abbayes les plus énigmatiques de la Saintonge Abbaye de Trizay, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Trizay. Découverte d’une des abbayes les plus énigmatiques de la Saintonge

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Abbaye de Trizay

### Venez découvrir l’abbaye de Trizay et son centre d’art contemporain, à travers une visite libre ou guidée, ainsi que son jardin d’inspiration médiévale. Venez découvrir l’histoire de ce lieu énigmatique fondé à la fin du XIe siècle ainsi que le centre d’art contemporain que l’abbaye abrite. L’exposition temporaire du moment accueillera comme artistes Aline Decrouez, plasticienne, et Stéphane Rohé, peintre, et s’intitulera « intimes lisières ». Au cours de cette journée, vous pourrez visiter librement l’abbaye ou de manière guidée, avec un guide-conférencier, agréé par le Ministère de la Culture. Pour les enfants, des parcours découverte ludiques seront au programme pour visiter ce lieu énigmatique en s’amusant ! Lors de votre venue, vous aurez également la possibilité de découvrir le jardin d’inspiration médiévale avec des plantes du IXe au XIVe siècle.

7€ la visite guidée. 4 € la visite libre. Gratuit – 12 ans. Parcours ludique de 3 à 12 ans : de 2 € à 4 €. Visite guidée : samedi à 16h30 ; dimanche à 14h30 et 16h30. Durée 1h15.

Venez découvrir l’abbaye de Trizay et son centre d’art contemporain, à travers une visite libre ou guidée, ainsi que son jardin d’inspiration médiévale. Abbaye de Trizay Esplanade de l’abbaye, 17250 Trizay Trizay Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Trizay Étiquettes évènement : Autres Lieu Abbaye de Trizay Adresse Esplanade de l'abbaye, 17250 Trizay Ville Trizay lieuville Abbaye de Trizay Trizay