Découverte d’une collection de roses anciennes intégrée dans un site naturel Natura 2000

La Roseraie de Berty est un jardin de roses très original car il prospère au terme de 35 années d’existence comme faisant partie intégrante de la nature environnante, isolée au sein d’une petite vallée préservée du bruit, de la pollution et des axes routiers. Une oasis de prairies entourées de forêt que nous avons toujours eu à cœur de conserver sans modification et auquel la petite rivière du Roubreau confère une situation privilégiée. En automne, il arrive que la rivière gonfle sous l’action des crues et envahisse la prairie, elle y laisse des sédiments qui fertilisent le sol peu profond et relativement pauvre de constitution. Toutefois les rosiers y poussent bien sans fertilisant et sans aucun traitement, justement grâce à la biodiversité et aussi du fait que les rosiers anciens sont rustiques et possèdent une grande faculté d’adaptation. La rosée baigne les roses chaque matin losqu’il fait chaud, les parfums s’élèvent alors alentour. L’entretien surprendra : en effet il est réduit au minimum ! Les visiteurs peuvent se promener librement dans la roseraie proprement dite et aussi le long de la rivière et des prés là où ils sont fauchés. Chaque visiteur peut repérer les rosiers qui lui plaîsent et a la possibilité de les acquérir en pot prêts à planter. Nous sommes là pour conseiller et identifier les variétés. Berty est un lieu d’échange et il est agréable de parler de nos expériences de jardiniers autour d’un verre ou d’un café au petit salon de thé. Il arrive qu’un évènement impromptu se déroule vers 17h mais c’est une surprise!

Collection de plusieurs centaines de roses anciennes au sein d’un site naturel, en bord de rivière, au pied d’une ferme ancestrale de toute beauté, lieu ouvert au public un mois par an depuis 1985

Roseraie de Berty 336, chemin de Berty, 07110 Tauriers, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Tauriers Ardèche



2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00