du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château Couloumey Gratuit. Entrée libre.

Venez découvrir l’histoire du domaine de Couloumey, du XVIIe siècle à nos jours, et admirer son charme, la beauté de son environnement et la réputation de son terroir. Château Couloumey 12 Route des Landes, 33640 Beautiran Beautiran Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:30:00

