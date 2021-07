Bourgogne-Fresne Mausolée de Bourgogne Bourgogne-Fresne, Marne Découverte d’une chapelle familiale de style néo-byzantin Mausolée de Bourgogne Bourgogne-Fresne Catégories d’évènement: Bourgogne-Fresne

Marne

Découverte d’une chapelle familiale de style néo-byzantin Mausolée de Bourgogne, 18 septembre 2021, Bourgogne-Fresne. Découverte d’une chapelle familiale de style néo-byzantin

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Mausolée de Bourgogne

### Pénétrez dans ce mausolée et laissez-vous émerveiller par les mosaïques exceptionnelles qui viennent d’être inscrites au titre des Monuments historiques. Découvrez le mausolé de Bourgogne ! Son intérieur orné de marbres précieux et de mosaïques délicates surprend par sa beauté. La sépulture centrale, en marbre blanc de Carrare (Toscane), est de Gustave Michel, sculpteur français.

Gratuit. Sur inscription. Visites par groupes de 10 visiteurs toutes les demi-heures.

Pénétrez dans ce mausolée et laissez-vous émerveiller par les mosaïques exceptionnelles qui viennent d’être inscrites au titre des Monuments historiques. Mausolée de Bourgogne Boulevard du Nord, 51110 Bourgogne Bourgogne-Fresne Bourgogne Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bourgogne-Fresne, Marne Autres Lieu Mausolée de Bourgogne Adresse Boulevard du Nord, 51110 Bourgogne Ville Bourgogne-Fresne lieuville Mausolée de Bourgogne Bourgogne-Fresne