Découvrez le mausolé de Bourgogne ! Son intérieur orné de marbres précieux et de mosaïques délicates surprend par sa beauté. La sépulture centrale, en marbre blanc de Carrare (Toscane), est de Gustave Michel, sculpteur français. **SUR INSCRIPTION**

Gratuit. Sur inscription. Visites par groupes de 10 visiteurs toutes les demi-heures.

Pénétrez dans ce mausolée et laissez-vous émerveiller par les mosaïques exceptionnelles qui viennent d’être inscrites au titre des Monuments historiques. Mausolée de Bourgogne Boulevard du Nord 51110 Bourgogne Bourgogne-Fresne Bourgogne Marne

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

