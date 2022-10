Découverte d’une champignonnière dans un tunnel désaffecté Culles-les-Roches Culles-les-Roches Catégories d’évènement: Culles-les-Roches

Sane-et-Loire

Découverte d'une champignonnière dans un tunnel désaffecté Culles-les-Roches, 27 octobre 2022

Ancienne gare de Culles-les-Roches

2022-10-27

Ancienne gare Ancienne gare de Culles-les-Roches

Culles-les-Roches

Sane-et-Loire Culles-les-Roches EUR Découverte d’une champignonnière dans un tunnel désaffecté

Rendez-vous à Culles-les-Roches pour rencontrer M. Dufour qui te racontera comment il fait pousser ses champignons !

Equipe toi de tes bottes en caoutchouc et de ton manteau !

Dès 7 ans / Maximum 12 enfants par atelier- accompagnant obligatoire.

