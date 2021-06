Clermont-Ferrand Place de la Victoire,63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Découverte d’une cave, avec l’Association des amis des caves du vieux Clermont (ACAVIC) Place de la Victoire,63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme

Découverte d’une cave, avec l’Association des amis des caves du vieux Clermont (ACAVIC) Place de la Victoire,63000 Clermont-Ferrand, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Clermont-Ferrand. Découverte d’une cave, avec l’Association des amis des caves du vieux Clermont (ACAVIC)

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Place de la Victoire, 63000 Clermont-Ferrand

[http://www.clermontauvergnetourisme.com](http://www.clermontauvergnetourisme.com)urtant le sous-sol de la butte de Clermont. C’est une autre particularité géologique de Clermont-Ferrand qui vous sera dévoilée, grâce à une visite d’une cave du centre historique. Samedi et dimanche à 13h00, 14h00, 15h00 et 16h00 Dans la limite des places disponibles, port du masque obligatoire. Réservation obligatoire à Clermont Auvergne Tourisme : 04 73 98 65 00 ou www.clermontauvergnetourisme.com Place de la Victoire, devant la Maison du Tourisme.

Réservation obligatoire

Connaissez-vous le tuf ? Il compose pourtant le sous-sol de la butte de Clermont. Place de la Victoire,63000 Clermont-Ferrand Place de la Victoire, 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Les Bughes Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T13:00:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Étiquettes évènement : Autres Lieu Place de la Victoire,63000 Clermont-Ferrand Adresse Place de la Victoire, 63000 Clermont-Ferrand Ville Clermont-Ferrand lieuville Place de la Victoire,63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand