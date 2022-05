Découverte d’une carrière de granit rose de La Clarté Perros-Guirec Perros-Guirec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Perros-Guirec

Découverte d’une carrière de granit rose de La Clarté Perros-Guirec, 1 septembre 2022, Perros-Guirec. Découverte d’une carrière de granit rose de La Clarté Perros-Guirec

2022-09-01 10:00:00 – 2022-09-01 11:30:00

Perros-Guirec Côtes d’Armor Profitez d’une visite dans une carrière pour découvrir quelques notions de géologie, les modes d’exploitation du gisement depuis un siècle et l’évolution des techniques en suivant trois personnalités hautes en couleurs… Infos pratiques :

– Rendez-vous au parc des sculptures D. Chee C. Gad à 10h (durée 1h30)

– Animation à partir de 8 ans

– Tarif : 6,20 € par personne

– Prévoir des chaussures/bottes

– Réservation obligatoire

– Annulation possible en cas de mauvaise météo Pour tout renseignement adressez vous à la Maison du Littoral :

– 02 96 91 62 77

