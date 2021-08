Villenave-d'Ornon Église Saint-Martin Gironde, Villenave d'Ornon Découverte d’une ancienne église du XIe siècle Église Saint-Martin Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

### En plus de votre visite, vous pourrez découvrir une exposition sur l’histoire et les fouilles archéologiques du site. L’architecture de cette église est un véritable témoignage des époques traversées. Dédiée à Saint-Martin, évêque de Tours (315-397) et artisan de la christianisation rurale au IVe siècle, cette église historique de Villenave d’Ornon a subi de nombreux remaniements depuis son édification, au XIe siècle Récemment, lors de la réfection du parvis (2013/2014), des fouilles ont été effectuées, permettant la mise au jour de près de 250 sépultures datant de l’époque médiévale ainsi que deux sarcophages datant de l’époque mérovingienne (Ve-VIIIe siècles). À l’entrée de l’église, deux tombes en coffrage de pierres médiévales retrouvées sur les lieux ont été reconstituées.

L'architecture de cette église est un véritable témoignage des époques traversées. Église Saint-Martin Avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 33140 Villenave-d'Ornon Villenave-d'Ornon Gironde

