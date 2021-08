Lansac Lansac 33710, Lansac Découverte d’un vignoble avec le propriétaire du château Bégot Lansac Lansac Catégories d’évènement: 33710

Lansac

Découverte d’un vignoble avec le propriétaire du château Bégot Lansac, 14 octobre 2021, Lansac. Découverte d’un vignoble avec le propriétaire du château Bégot 2021-10-14 – 2021-10-17

Lansac 33710 Lansac Découverte d’un vignoble avec le propriétaire du château.

A cette période de l’année, le propriétaire sera dans le chai en train de travailler, il vous propose de réserver votre visite sur 2 créneaux horaires lors de ces 4 jours : 11.00 et 16.00.

Il vous fera alors faire le tour de la propriété et vous vous mettrez à la place du vigneron pour quelques minutes avant de passer à la dégustation des vins. Découverte d’un vignoble avec le propriétaire du château.

A cette période de l’année, le propriétaire sera dans le chai en train de travailler, il vous propose de réserver votre visite sur 2 créneaux horaires lors de ces 4 jours : 11.00 et 16.00.

Il vous fera alors faire le tour de la propriété et vous vous mettrez à la place du vigneron pour quelques minutes avant de passer à la dégustation des vins. +33 6 38 69 39 36 Découverte d’un vignoble avec le propriétaire du château.

A cette période de l’année, le propriétaire sera dans le chai en train de travailler, il vous propose de réserver votre visite sur 2 créneaux horaires lors de ces 4 jours : 11.00 et 16.00.

Il vous fera alors faire le tour de la propriété et vous vous mettrez à la place du vigneron pour quelques minutes avant de passer à la dégustation des vins. Château bégot dernière mise à jour : 2021-08-09 par

Détails Catégories d’évènement: 33710, Lansac Autres Lieu Lansac Adresse Ville Lansac lieuville 45.06625#-0.55253