Spiktri Street Art Universe vous invite à un voyage spatio-temporel de 2 à 3h dans un univers composé de graffs, peintures et sculptures sur un site emblématique des Corbières, une ancienne cave coopérative viticole dont le 1er bâtiment date de 1933. Le musée est ouvert de 11h à 19h mais les dernières entrées sont à 16h30 vu la durée de la visite. Food-truck sur place de 12h à 14h [https://youtu.be/Wos_gubZjIU](https://youtu.be/Wos_gubZjIU)

Adulte : 10€, enfant + 6 ans : 6€

