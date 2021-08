Découverte d’un terril d’une mine de potasse Terril Fernand, 18 septembre 2021, Wittenheim.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Terril Fernand

### Profitez de visites guidées du Terril Fernand pour en apprendre plus sur le patrimoine minier de la région. La Ville vous propose la visite du Terril Fernand : des visites guidées par _Martial Schwartzentruber_, géomètre et ancien conducteur de travaux des MDPA (Mine de Potasse d’Alsace), _Michel Zindy_, conservateur bénévole au CSA (Conservatoire des Sites Alsaciens) et _Vincent Wolf_, technicien environnement du CSA, vous proposent de découvrir l’histoire, la faune et la flore de ce terril. Attention : enfant accepté à partir de 5 ans. Chaussures de marche (baskets) et pantalons obligatoires. Interdiction de fumer sur le site. Casquette et bouteille d’eau fortement conseillées. Pass sanitaire obligatoire. _**Inscription visite Terril Fernand obligatoire avant le 16/09 sur**_ [_**www.wittenheim.fr**_](http://www.wittenheim.fr)_**.**_

Gratuit. Sur inscription avant le 16/09. Visite limitée à 20 personnes. Durée : 1h30. Rdv à l’entrée rue de l’Espérance devant le Collège Joliot-Curie. Pass sanitaire et port du masque obligatoire.

Terril Fernand 2 rue de l’Espérance, 68270 Wittenheim Wittenheim Haut-Rhin



