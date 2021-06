Reims Temple protestant Marne, Reims Découverte d’un temple protestant et de son jardin exceptionnel. Temple protestant Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Découverte d’un temple protestant et de son jardin exceptionnel. Temple protestant, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Reims. Découverte d’un temple protestant et de son jardin exceptionnel.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Temple protestant Gratuit. Entrée libre.

Profitez des Journées européennes du patrimoine pour venir découvrir librement le temple. Des bénévoles seront présents sur place pour échanger avec vous et vous offrir une découverte de qualité. Temple protestant 13 ter Boulevard Lundy, 51100 Reims Reims Quartier Centre Ville Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Temple protestant Adresse 13 ter Boulevard Lundy, 51100 Reims Ville Reims lieuville Temple protestant Reims